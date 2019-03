Sara Carbonero está acomplejada con el aumento de peso de su cuerpo por el embarazo

Aunque Sara Carbonero está más guapa si todavía se puede, el aumento de peso que está teniendo debido a su embarazo no lo lleva nada bien. Y es que cuando te quedas embarazada tu cuerpo sufre muchos cambios y hay mujeres que no aceptan esa transformación.

En su séptimo mes de embarazo Sara Carbonero está sufriendo, según los psicólogos, el síndrome que experimentan muchas futuras mamás, que no aceptan el cambio físico que conlleva estar esperando un bebé.

Y aunque en su nuevo blog, ‘Cuando nadie me ve’, la vemos más guapa que nunca, eso sí, posando siempre de negro que disimula bastante la figura, según varios medios no quiere ver a muchos amigos porque tiene el autoestima un poco tocada: "Iker ha dado la cara justificando su ausencia, pero todos sabemos, porque ella además lo ha dicho, que está acomplejada y no se gusta con el aumento de peso que ha experimentado".

Seguro que en cuanto vea la carita de su bebé todos los complejos se van fuera.