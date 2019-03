Sara Carbonero disfruta de la Navidad en Oporto junto a su hijo Martín Casillas

Sara Carbonero está emocionada con la llegada de la Navidad, así lo ha demostrado en su perfil de Instagram con varias imágenes en familia, recorriendo la ciudad de Oporto y fotografiando las luces que dan color a la ciudad. Pero lo que más ilusión le hace a Sara es compartir estas fiestas con sus dos hijos, Lucas y Martín.

Aunque el benjamín ha cumplido seis meses recientemente y todavía no es muy consciente -por no decir que no lo es nada- de lo que significa la Navidad, Martín ya empieza a mostrarse expectante ante la llegada de los Reyes Magos.

"Vemos la Navidad a través de sus ojos, el año pasado no se enteraba de nada, pero este año está muy emocionado", confesó Sara haciendo referencia al primogénito de sus hijos, con quien salió a pasear junto a su madre y a su hermana Irene.

"Lo difícil que era aguantar sin abrir los ojos cuando te tocaba contar", recitaba la mujer de Iker Casillas junto a una foto en la que el pequeño está apoyado en un árbol jugando al escondite. Una imagen que ha revolucionado a todos sus seguidores.

En unas declaraciones recientes que dio la periodista, confesó que: "Vendremos para España, pero no sé la fecha exacta. Y me encantaría saberla para organizarme", asegurando que pasarán unos días en Corral de Almaguer -su pueblo natal- y otros tantos en Navalacruz, el pueblo de Iker.