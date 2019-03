Sara Carbonero babea con su hijo Lucas Casillas

PUBLICA UNA FOTO DE SU HIJO EN BRAZOS DE LA ABUELA

Sara Carbonero está volcada en su nuevo programa y en sus dos peques, Martín y Lucas. La presentadora no deja de publicar entrañables fotos junto a sus niños, hasta tal punto de que en la última imagen que ha subido comenta lo muy pesada que puede haberse vuelto, pero en esta ocasión no ha podido resistirse a los pies del benjamín de la familia. No hay más que ver la instantánea para saber a lo que se refiere…