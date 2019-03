Sara Carbonero: “La boda ya se verá, lo que sí me gustaría es darle un hermano a Martín”

Sara Carbonero ha vuelto a ejercer de embajadora de una firma, en esta ocasión de joyas. Momento que aprovecharon los periodistas para preguntarle sobre la posibilidad de una boda y también por su papel de madre.

Respecto al enlace, la periodista no lo descarte pero sí ha confesado: “Ahora mismo estamos muy bien y ya se verá”. Lo que sí tiene más claro es ampliar la familia: “Algún día me gustaría porque no querría quedarme sólo con Martín, pero ahora mismo no lo pienso”.

Asegura que haberse convertido en madre ha sido lo mejor que le ha pasado en la vida y que tanto el papá como ella están que se le cae la baba. Con respecto al parecido físico de su bebé aclara: “No es una copia mía, hay que verle en persona. Se parece a mí pero también se parece mucho a Iker”.

Sobre lo que no ha querido hablar Sara ha sido sobre la entrevista de Iñaki Gabilondo a Casillas: “La entrevista de Iker es una cosa muy suya, es un tema antiguo y no voy a hablar de eso”.