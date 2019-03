La salud del hijo de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez empeora gravemente por un error

Desde que naciera el hijo en común entre Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz el pequeño ha estado hospitalizado. Ocho meses en los que sus padres han estado pendientes día a día de su salud.

Tal y como suele ser habitual, Aurah comparte a través de sus redes sociales cómo está su hijo y la evolución que va teniendo. Pero en esta ocasión la televisiva ha transmitido a través de Instagram Stories una de sus noches más duras.

Ruiz ha permanecido todo el día en el hospital junto a Nyan quien, tal y como ella misma comenta, ha empeorado gravemente debido a un fallo externo. En varias imágenes ha ido informando de lo que ha vivido desde la entrada del bebé en la Unidad de Reanimación de Críticos Quirúrgicos, por la tarde del pasado 23 de marzo, hasta la última publicación esta mañana en la que escribía: "Nyan está prohibido rendirte".

Durante esta larga noche, por la madrugada, Aurah escribía un texto donde mostraba su indignación por lo sucedido: "Siento tanta impotencia, aparte de estar reventada. Que pase esto es increíble. A Nyan hoy no le tocaba lo que ha ocurrido. Este fallo tan gordo causado en él ha tirado todo abajo, haciéndole tanto daño que estuviera en peligro de todo, y todo es todo. Ahora se encuentra continua en controles cada 15 minutos por su gravedad. Ya van 3 fallos enormes con la vida de mi hijo y no me callo".