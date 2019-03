Sabia Boulahrouz está embarazada de su exnovio Rafael Van der Vaart

Rafael Van der Vaart y Sabia Boulahrouz han vuelto a protagonizar una noticia, debido a sus idas y venidas en la relación. Ahora ha sido Sabia, que tras romper con el futbolista, ha declarado que está embarazada.

Ya supimos, a través de muchos medios holandeses, que la pareja había roto, después de dos años de relación. Fue la propia Sabia quien lo contó ante una revista alemana, declarando: “La semana pasada hablamos por teléfono y llegamos a la conclusión de que era lo mejor para ambos; es decir, ya no somos pareja".

Y ahora la joven ha anunciado para la revista OK! Que está embarazada del futbolista, y que se ha prometido a ella misma que el pequeño tendrá una vida plena. De hecho, sus palabras exactas fueron: “Sea con Rafael o no, eso no tiene nada que ver"