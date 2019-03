Rudy Fernández y Helen Lindes no quieren desvelar el nombre de su futuro hijo

Rudy Fernández ha acudido a la nueva edición de Defying Gravity: the Jordan Phenomenon que se celebró en el Teatro Príncipe Pío. El jugador de baloncesto habló para Chance sobre cómo están llevando el embarazo, cómo está Helen Lindes y sobre el futuro bebé.

La modelo, que ya está embarazada de 6 meses, y el jugador de baloncesto, confirmaron la noticia de su embarazo a principios del pasado verano. Aunque ya la hemos visto en su perfil de Instagram presumir de tripita, parece que es ahora cuando más se le está notando.

Rudy ha confesado que: "Helen está increíble. Cada día más gordita y más guapa". Sin embargo, cuando le preguntaron por su futuro hijo, el jugador de basket dijo: "Nos queda muy poco para que nazca. Todavía no sabemos el nombre", no obstante, según informa el citado medio: sí saben cómo le llamarán pero no quieren decirlo. Pero… ¿Por qué tanto misterio?

Al evento deportivo también acudieron otros rostros conocidos como: Andrea Duro, el Dj Wally López, Marta Larralde o el mismísimo diseñador Juan Duyos.