Rosanna Zanetti ha demostrado que sigue presumiendo de cuerpazo cuatro meses después de haberse convertido en madre. Y es que en la última imagen que la modelo ha compartido en Instagram, aparece luciendo un tipazo envidiable en bañador.

Parece que tanto Zanetti como su marido, David Bisbal, han disfrutado de una escapada a Italia, ya que la modelo ha posado frente al Lago di Como. Unas vacaciones que vienen después de que pasaran unos días en la tierra del cantante, Almería, donde David aprovechó para descansar y recargar pilas.

No cabe duda de que la pareja pasa por una de sus mejores etapas y que no pueden estar más enamorados, algo de lo que dejaba constancia la modelo hace unas semanas, cuando no dudaba en comerse a besos a su marido.

