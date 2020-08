La decisión de Rosanna Zanetti a un mes de dar a luz

Rosanna Zanetti es habitual que comparta imágenes familiares acompañadas de cariñosos mensajes. La familia que ha formado con su marido, David Bisbal, está muy unida y en estos momentos disfrutando de las vacaciones. Vacaciones que han coincido con la recta final del embarazo de la venezolana.

En esta última ocasión, la actriz ha compartido con sus seguidores su preocupación por la actual crisis sanitaria a menos de un mes de dar a luz. Además ha reconocido que ha dejado de salir de casa para no tener que ponerse la mascarilla: "Muchas veces no salgo de casa para no tener que usarla, ya que hasta con la distancia social hay que tenerla. El embarazo hace que me cueste respirar con la mascarilla y con el calor me asfixio", ha confesado.

El próximo bebé del matrimonio, que será niña tal y como ellos mismos anunciaron, llega un año después del nacimiento de Matteo, su primer hijo en común y el segundo de Bisbal quién ya tuvo una hija, Ella, que ya tiene 10 años, con su anterior pareja Elena Tablada.

