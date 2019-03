Rod Stewart, papá por séptima vez

El veterano rockero Rod Stewart será padre por séptima vez a los 66 años con su actual pareja, la ex modelo Penny Lancaster, según anunció la pareja a través de un comunicado.

Stewart, que espera el nacimiento de su segundo hijo con Lancaster para mediados de marzo del año que viene, poco después de cumplir los 66, tiene otros cinco hijos fruto de relaciones anteriores con Alana Hamilton, Rachel Hunter y Kelly Emberg.

El cantante británico y su pareja desde hace 10 años afirmaron que les hizo "mucha ilusión" poder decirle a Alistair, el primer hijo de la pareja, que ya tiene 4 años, que iba a tener un hermano.

Lancaster, que a sus 39 años se dedica a la fotografía tras saltar a la fama como modelo de ropa interior, descubrió que estaba embarazada mientras la pareja celebraba su tercer aniversario deboda en Portofino (Italia).

El autor e intérprete de éxitos del pop-rock como "Maggie May" o"Da ya think I'm sexy", quien recientemente declaró que no le incomodaba ser un "padre mayor", dijo que "probablemente" sóloestará junto al hijo que ahora espera "unos 25 años como mucho", pero que esos años "serán muy felices".

"Lo más importante es que me lo puedo permitir y que tengo tiempo. Un niño siempre te hace querer estar en forma, por lo que ahora no bebo tanto como solía y hago ejercicio cuatro veces a lasemana", explicó el rockero.

Tras formar parte de bandas como "Steam Packett" o "The Faces",Rod Stewart inició en 1970 una carrera en solitario que le ha llevado a vender 250 millones de discos en todo el mundo y a conseguir multitud de números uno.