Rocco Ritchie visita por primera vez a Madonna en su residencia en Londres

TRAS MESES DE DISCUSIONES

La batalla legal que Madonna y Guy Ritchie están librando por la custodia de su hijo parece que no tiene fin. El director de cine disfruta cada día de la compañía de Rocco, aunque Madonna no deja de demostrarnos el dolor que siente por no tener a su niño en casa. Ahora y después de varios meses de discusiones, el adolescente ha visitado por primera vez a la cantante en su residencia londinense.