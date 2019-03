Robbie Williams va a ser papá

"Me he guardado un secreto hasta ahora: yo y Ayda vamos a ser padres este año", escribe el cantante de 38 años, que explica con su habitual sentido del humor que tuvieron "relaciones sexuales y funcionó".

Williams, excomponente de la banda británica Take That y que en solitario es responsable de álbumes como "I've Been Expecting You", revela que, cuando la pareja vio las ecografías, lloró, algo que les ocurre cada vez que ven un bebé en un anuncio de televisión.

"Ya hemos elegido la guardería. Básicamente, estoy enamorado de esa pequeña persona creciendo en la tripa de mamá, tengo muchas ganas de ser papá. Estoy llorando ahora mismo", relata el cantante, que firma esta entrada de su blog como "Roberto, Mamá y el bultito".

El cantante británico se casó en agosto de 2010 con Ayda Field en una ceremonia íntima en California (Estados Unidos). Robbie, que regresó en esa época de manera temporal con la banda con la que se hizo famoso, "Take That", conoció a la actriz y humorista estadounidense en 2006, a través de amigos comunes.

Según la prensa británica, ambos comparten su afición por el avistamiento de objetos volantes no identificados (OVNIS) y se pasan semanas de acampada en el desierto californiano mirando el cielo.

Antes de sentar cabeza con esta relación, Williams, que ha tenido graves problemas de drogadicción, salió con decenas de chicas más o menos famosas, entre ellas la cantante canadiense de All Saints Nicole Appleton -actualmente casada con el exOasis Liam Gallagher-, la actriz estadounidense Cameron Diaz y la exSpice Girl Geri Halliwell.