Robbie Williams anuncia que va a ser papá junto a su mujer, Ayda Field

Robbie Williams no cabe en sí de felicidad. El intérprete británico va a convertirse en papá por primera vez y ha querido compartir con todos su seguidores tal feliz noticia, a través de su página web.

“Hola amigos, no os he contado un secreto. Ayda y yo ¡vamos a ser papás este año! ¡Nos acostamos y funcionó! Hemos visto las ecografías y hemos llorado. La habitación ya está preparada. Estoy enamorado de una personita que está creciendo en el vientre de su madre y me muero de ganas por ser padre. Mucho amor, mucha felicidad. Roberto, mamá y la tripita. XXX", escribía el intérprete en su web.

Con estas palabras, Robbie ha demostrado lo orgulloso y encantado que está con la llegada del bebé y ha dejado bien clarito que atraviesa uno de sus mejores momentos personales junto a la que es su mujer desde hace dos años.

Desde aquí os deseamos la mejor de las suertes y estamos deseando conocer al que, sin duda alguna, se convertirá en uno de los ‘vip baby’ más ‘cantosos’ del panorama celebrity. ¡Enhorabuena, papás!