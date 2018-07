Rob Kardashian espera su primer hijo junto a Blac Chyna

Los Kardashian no paran de llegar al mundo, y es que si en diciembre dábamos la bienvenida al segundo hijo de Kim Kardashian, ahora es su hermano, Robert, quien está esperando su primer hijo. El único varón del clan ha dejado embarazada a su novia, la modelo Blac Chyna, quien a su vez ya tiene un hijo de tres años con el rapero Tyga, novio de la hermanastra de Rob, Kylie. ¡Vaya lío!

La encargada de dar la noticia a través de sus redes sociales ha sido la futura mamá, quien ha colgado en Instagram una ilustración de ella misma embarazada. No sabemos cómo se habrán tomado las hermanas de Robert el embarazo pero probablemente no les habrá hecho mucha ilusión, pues la relación entre las chicas Kradashians y Blac Chyna no es muy buena.

Pero, aunque entre su familia política no es muy querida la relación entre ella y su novio no puede ir mejor. En abril anunciaron su compromiso y Rob le regaló un anillo a la altura de una boda Kardashian, valorado en 350 mil dólares, por lo que la pareja ahora tiene dos razones por las que estar muy felices, su boda y su próximo bebé.