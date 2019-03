River Rose, la hija de Kelly Clarkson, conquista a Lady Gaga con su babero

Kelly Clarkson está muy orgullosa de su pequeña River Rose y por eso no deja de compartir imágenes de lo más tiernas a través de las redes sociales. Y es que si hace unos días la cantante publicaba una foto de su niña con chupete y unos enormes cascos, esta vez nos ha sorprendido con un babero al más puro estilo Lady Gaga.

Así bromeaba Clarkson al publicar esta divertida imagen en la que advertía a la diva del pop de que su puesto peligraba: "Cuidado, River Rose está sobre el escenario". A lo que no pudo resistirse Gaga y contestó: "Oh mi señorita River Rose me va a quitar mi dinero. Mira esos hombros, ¡como Grace Jones! ¿Puedo pedirte prestado ese babero?".

La verdad es que la pequeña ya se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales y está de lo más graciosa con sus gafas de sol color rosa con lunares y su adorable babero. ¿Con qué estilismo nos sorprenderá la próxima vez?