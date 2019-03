Ricky Martin posa por primera vez junto a sus hijos y su futuro marido

¿Puede haber una escena más tierna que la que muestra la revista Vanity Fair? ¡No! Ricky Martin posa por primera vez con sus retoños, Matteo y Valentino, y lo hace en una sesión de lo más entrañable. Y no sólo eso…, sino que el puertorriqueño aparece por primera vez también en un posado junto al hombre de su vida, Carlos.

Una entrevista en la que el cantante abre más que nunca su corazón y habla abiertamente de sus relaciones, de su familia y del futuro. “Me he acostado con mujeres y me enamoré de ellas, sentí cosas maravillosas”, comenta. Fue en 2010 cuando Ricky no pudo más y tuvo que gritar al mundo entero su homosexualidad, para dejar de engañarse así mismo. Hoy, dos años después, se siente totalmente libre. Una libertad que también ha venido de la mano del que será su futuro marido.

En dicho reportaje también habla claro de cómo eligió a la madre de sus hijos: “Vi la foto y me dije: ¿Quién es esta mujer tan angelical, tan transparente?”. ¡Bueno! Y que nadie diga delante del cantante la expresión ‘vientre de alquiler’ porque le sienta… ¡mal, no! ¡Lo siguiente! “Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él”. Una situación, la de tener su sueño más deseado gracias a una desconocida, que ha hecho que Martin hable de ella como una de las personas más importantes de su vida: “Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo”, comenta sobre la misteriosa mujer, con quien se siente muy unido.

Ahora, tras unos años duros, de reflexión personal, el cantante se encuentra pletórico, feliz. Cuatro años de amor junto a su pareja y su reciente paternidad le han traído estabilidad y, como titula la glamurosa revista, “una nueva vida”. ¡Pues a disfrutarla, Ricky!