Ricky Martin y su marido, el artista sirio Jwan Yosef, han decido aumentar la familia.

Después de convertirse en padres de la pequeña Lucía a principios de este 2019, la pareja ha decidido volver a tener un bebé. Así de feliz lo ha anunciado el cantante puertorriqueño este pasado fin de semana en el Centro de Convenciones Walter E. Washington donde recibió el 'Premio Visibilidad'.

Una gala a la que acudió acompañado de su marido, el artista Jwan Yosef, y sus dos hijos Matteo y Valentino. Al recibir el premio, Ricky Martin quiso agradecer a su familia todo su apoyo y cariño, especialmente a su marido al que dedicó unas bonitas palabras. Además, aprovechó para anunciar la feliz noticia: van a ser padres de nuevo.

"Jwan, te quiero. Mis preciosos Valetino y Matteo, que también están aquí, os amo con todo mi corazón. Sois mi mi fuerza, me inspiráis todos los días y sois mi motivación para seguir haciendo lo que hago. Sois unos niños increíbles. Sois maravillosos, os quiero. Lucía, mi niña, que no está aquí con nosotros porque se ha quedado en casa con la abuela, pero también es la luz de mi vida. Y, por cierto, tengo que anunciar que ¡estamos embarazados! ¡Estamos esperando! Me encantan las familias grandes", anunciaba felizmente el cantante sobre el escenario.

Una noche donde además llamó especialmente la atención el look de su hijo Valetino, que posó junto a sus padres Ricky y Jwan con un estilismo de lo más moderno donde sorprende el llamativo color de su pelo.

