La reacción de María Castro después de que le echaran en cara que siga dándole el pecho a su hija

María Castro celebraba hace poco el Día de la Lactancia Materna diciendo: “Es el aquí y ahora más dulce y duro que conozco. Es lo más animal que he experimentado, junto a crear y traer al mundo la magia de la vida”. Y es que la actriz ha optado por dar el pecho a sus dos hijas, pero mientras con la primera fue hasta los diez meses, la segunda sigue amamantándose tras haber cumplido su primer año.

María descubría hace poco que tenía un agujero en el pecho causado por un mordisco de su hija Olivia, que ya tiene dientes. Le aconsejaron que se lo limpiase con agua y jabón, pero no quedándose tranquila, prefirió trasladarse a su centro de salud para que se lo limpiaran y así evitar una posible infección.

Cuál fue su sorpresa cuando llegó al centro de salud y en administración la persona que le atendió le dijo: “Yo te lo digo con cariño, pero realmente no sé para qué le das de mamar porque ya tiene un año, ya come de todo y eso ya no le alimentará. Saldrá de ahí Dios sabe qué. Deberías de haberlo dejado para que no te mordiera”.

La intérprete se quedó sin palabras y no supo ni qué responderle, pero a través de sus redes sociales ha querido denunciar lo sucedido: “No le estaba preguntando su opinión sobre hasta cuando debo de dar de mamar a mi hija”.

Finalmente pasó a la sala de enfermería y allí le curaron con Betadine, algo que según relata María “está completamente desaconsejado para la lactancia materna”. Añadiendo además: “Me dijeron que le diera de mamar por el pecho sano y por el insano me sacase la leche”, aunque no se ha mostrado de acuerdo con esta solución.

Seguro que te interesa...

María Castro comparte la particular técnica que su hija utiliza para colgarse de los sitios