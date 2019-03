Las razones por las que Beyoncé eligió 'Blue Ivy' como el nombre de su primera hija

Blue Ivy Cater. ¿Quién no reconoce este popular y original nombre? Efectivamente es el de la hija de Beyoncé y Jaz-Z, quien fue bautizada con estas significativas palabras que ya a estas alturas todos reconocemos pero que, hasta ahora, nadie conocía su verdadero significado. Por fin su bella mamá ha querido dar a conocer el porqué de este nombre para la niña de sus ojos que nació a principios de este año.

La intérprete de ‘Run The World’, a través de su página de Tumbrl, ha explicado el significado de Blue. Un color, el azul, que viene a representar los bordes y profundidades del mundo como citan en su poema preferido titulado ‘A Field Guide To Getting Lost’, de Rebecca Solnit. Además, es la tonalidad preferida de Jay-Z. Un color que cita en la letra de varias de sus canciones como por ejemplo en su tema ‘Volverse loco’.

En cuanto al de Ivy, escogieron este segundo nombre por la similitud del mismo con el número romano IV. Uno símbolo que rodea la vida de la pareja de cantantes: Beyoncé nació el 4 de septiembre, Jay-Z nació el 4 de diciembre y los dos se casaron el 4 de abril de 2008. Y si aún faltaban cuatros en esta historia, el último álbum de la diva del pop, su cuarto trabajo, se llamó incluso ‘4’.

¡Sin lugar a dudas, los papis de la pequeña Blue Ivy no perdieron tiempo consultando libros de nombres para bebés!