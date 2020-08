Raquel Bollo enseña por primera vez a su nieta junto a su hijo Manuel Cortés

Raquel Bollo y Manuel Cortés han decidido presentar a Junquera concediendo en exclusiva una entrevista en Diez Minutos. Raquel, que ya se convirtió en abuela a principios de año con el nacimiento de su nieta Jimena, ha expresado lo feliz que se encuentra la familia en estos momentos.

Madre e hijo no han podido obviar lo complicado que fue la operación de Manuel Cortés, que se tuvo que someter a una operación de urgencias hace apenas 15 días pero que ya se encuentra en perfecto estado como él mismo a confirmado. "Fue un susto increíble", reconoce Raquel Bollo.

Manuel Cortés ya había tranquilizado a sus seguidores por redes sociales tras salir de la operación, con una imagen junto a su madre con la que además no dudó en dar las gracias al equipo médico que le había operado: "Familia, justo después de una semana de mi operación, no puedo deciros que vuelvo a casa con mi familia , seguirá siendo un proceso largo de recuperación , pero desde casa! No puedo estar más contento! Esperemos acortar los plazos aunque los médicos me aconsejan mucha tranquilidad".

