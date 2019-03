¿Qué madre haría eso a su hija?

Geri Halliwell sale de paseo con su pequeña Bluebell Madonna por las calles de Londres. Ante el frío decide abrigar a su pequeña, lo tiene todo pensado, leotardos rosas, zapatilitas a juego, jersey de borreguito, mini plumas marrón, - un peque toque súper moderno para recordarle a su hija que su madre fue una estrella de los brillos, los vinilos y las lentejuelas - y esas mega orejeras de conejitos. Reflexionemos un momento... por muy monas que sean ¿No estará la pequeña ‘campana azul’ asustada de ese animal salvaje de ojos rojos?

La ex Spice Girl, protagonista de numerosos escándalos por sus pronunciados escotes y diversos embutimientos en monos y vestidos de tallas muy pequeñas, ha adelgazado muchísimo. Tanto que se ha convertido en una completa desconocida para la generación que creció al ritmo del grupo pop más anti fashion del momento.

Quizá arrepentida de un pasado demasiado brillante ha optado por un look ‘camuflaje – casual’. Míticas gafas tamaño ‘soy famosa, no quiero que me miren’, pantalón ancho, deportivas, camisa y jersey junto con... bolso estampado leopardo con cruce vacuno.

La gran afición de Geri por los animalitos nos parece fantástica pero ten cuidado con los conejitos de tu pequeña porque con lo grande que son... lo mismo tiene pesadillas.