La prueba definitiva: primeras imágenes de la tripita de embarazada de Shakira

EXCLUSIVA REVISTA IN TOUCH

Si todavía faltaba alguna prueba para demostrar si Shakira y Piqué estaban esperando un hijo o no, ¡aquí la tenemos! La revista In Touch nos trae en exclusiva las primeras imágenes de la cantante en la que luce una barriguita a la que no nos tiene acostumbrados. Ellos ni confirman ni desmienten y mientras, la tripa de la colombiana crece y crece.