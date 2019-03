El próximo paso en la relación de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Hace unos días Cristiano Ronaldo anunciaba en sus redes sociales el nacimiento de su primera hija en común con Georgina Rodríguez, Alana Martina. Una feliz noticia que tuvo grandes repercusiones mediáticas ya que la pequeña acumuló en pocas horas casi 8 millones de likes y unos 100.000 comentarios entre los que no faltaron las felicitaciones de las hermanas del delantero que están deseando conocer a su nueva sobrina.

Tanto la madre como la niña se encuentran perfectamente, recuperándose en el hospital universitario Quirónsalud de Pozuelo, donde Georgina dio a luz en un parto programado, ya que el jugador no quería perderse los primeros días de vida de su pequeña por motivos laborales. La modelo estará ingresada dos días, si no hay complicaciones, aunque cuenta con todas las comodidades en su habitación de 55 metros cuadrados. La habitación tiene dos salas y dos cuartos de baño para garantizar la comodidad no sólo de la madre y del bebé, sino también del acompañante.

Pero la pareja quiere dar un paso más en su relación. Diferentes medios portugueses aseguran que el jugador y la modelo se darán el 'sí quiero' el verano del año que viene, en función de los compromisos laborales del futbolista. Los rumores comenzaron a finales de septiembre cuando Geo fue fotografiada con un carísimo anillo valorado en 236.000 euros , y cobraron aún más fuerza cuando comenzó a seguir a Pronovias en Instagram. Además, según una fuente cercana a ella, "quiere preparar la boda con calma", por lo que se podría confirmar el enlace aunque aún tendremos que esperar un poco para conocer la fecha exacta.