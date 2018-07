Primeras palabras de Amaia Salamanca tras conocerse su tercer embarazo: “Estoy muy contenta e ilusionada. Es una gran alegría”

Hace unos días salían a la luz las imágenes que confirmaban los rumores que se venían escuchando últimamente: que Amaia Salamanca estaba embaraza de su tercer hijo.

La guapa actriz ya tiene dos hijos, Olivia de dos años y Nacho de nueve meses, junto a Rosauro Varo, y ahora se convertirán en familia numerosa con la llegada del nuevo miembro.

De hecho la propia Amaia ya había confesado en más de una ocasión su deseo de tener tres hijos, el cual se verá próximamente cumplido. Una feliz noticia para la pareja que se ha escapado a Roma para celebrar la buena nueva.

No obstante, Amaia no ha podido ocultar su felicidad, tal y como recoge la revista Hola: “Siempre he dicho que quería tener tres hijos, así que ahora que espero el tercero, estoy muy contenta y muy ilusionada”.