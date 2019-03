Primeras imágenes de Sara Carbonero e Iker Casillas luciendo embarazo

Se han hecho esperar pero, al fin, las primeras imágenes de Sara Carbonero e Iker Casillas paseando su embarazo han visto la luz. La revista ¡Hola! ha sido la encargada de publicar en exclusiva tales esperadísimas instantáneas de la pareja, tras anunciar que se convertirán en papás a finales de año o principios del que viene.

Una noticia que inmediato causó furor entre el público y que, desde entonces, les ha colocado en el punto de mira. Situación que les llevó a poner tierra de por medio y alejarse de todo y de todos para poder disfrutar de unas íntimas y relajantes vacaciones. ¿El lugar elegido? Nada menos que el paraíso de las Islas Seychelles, donde ¡Hola! ha conseguido pillarles en plena jornada playera, a la que sólo se podía acceder ‘fotográficamente’ en helicóptero.

Allí, los dos tórtolos se han deshecho en caricias, sonrisas, besos y mil y un gestos de complicidad mientras lucían cuerpazos en bikini y que dejaban ver la incipiente barriguita que tiene Carbonero a sus 15 semanas de gestación.

La parejita pone así la guinda a un año muy duro tanto para Iker como para Sara que han visto cómo sus profesiones no atravesaban su mejor momento. Ella muy criticada nuevamente por sus comentarios durante la Copa Confederaciones y él retirado por el ex entrenador Madridista, Mourinho, tras ser operado de la mano para después ponerse en tela de juicio su paso por el torneo vivido en Brasil en el que la Selección no consiguió hacerse con la Copa.

Sin embargo, todo parece haber quedado atrás y más después de saber que serán papás, lo cual ha devuelto la ilusión y la alegría a la pareja. Una felicidad que ambos han demostrado no solo en estas imágenes captadas por la publicación, sino también cuando ambos acudían a la clínica Ruber de Madrid antes de poner rumbo al continente africano para hacerle las primeras ecografías al bebé; momento en el que Iker rompió a llorar y culminó con un beso de enamorado a su chica. ¡Que viva el amor y, por supuesto, el futuro ‘mini Carbonillas’!