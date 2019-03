Primeras imágenes de Janet Jackson embarazada

Hace unos meses que no veíamos a Janet Jackson en ninguna parte y es que desde que en abril se enteró de su embarazo la cantante no ha aparecido por ningún lado debido a que sus médico le recomendaron que tenía que guardar reposo.

Motivo por el que Janet tuvo que cancelar su gira mundial 'Unbreakable', disco con el que volvió tras siete años apartada de la música y con el que alcanzó por séptima vez en su carrera estar en el número uno de ventas.

Así, tras todos estos meses aislada por fin hemos podido ver por primera vez las imágenes de Jackson embarazada a sus 50 años. Ha sido el portal de noticias 'ET Canada' quien ha captado estas instantáneas donde vemos a la cantante saliendo de su casa de Londres vestida con ropa deportiva y luciendo barriguita.

Tras saber la noticia de su embrazado y al tener que cancelar su gira fue la misma Janet Jackson quien quiso informar a sus seguidores a través de las redes sociales de lo que estaba sucediendo donde comentó: "En esta segunda etapa, la gira ha sufrido unos cambios. Quería ser yo quien les contara que mi esposo [Wissam Al Mana] y yo estamos planeando formar una familia. Motivo por el que he tenido que retrasar la gira. Espero que puedan entender que es importante que haga esto ahora. Por órdenes médicas tengo que descansar. Pero yo no me he olvidado de vosotros".