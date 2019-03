Primeras confesiones de Gerard Piqué sobre su futura paternidad: “Me hace mucha ilusión”

Gerard Piqué intenta mantener su vida privada alejada del campo de juego, pero siendo pareja de una estrella internacional como es Shakira, es casi misión imposible. Y más cuando la pareja espera su primer hijo y todo el mundo está expectante sobre cómo se llamará el bebé. “Con el nombre no acabamos de acertar. Hay nombres ridículos, como Ulisito, que son de prensa que necesita decir cosas. Salió el nombre de Biel, y nos gusta, pero no creo que sea. Tampoco Gerard. Ya lo veremos”, sentencia.

Desde luego, nunca le habíamos oído hablar tanto de su vida personal pero en esta ocasión, el futbolista ha abierto su corazón durante una entrevista radiofónica para el programa ‘El món’ de RAC1. Sobre su futura paternidad también ha añadido: “Me hace mucha ilusión”, y confiesa que está viviendo el embarazo de la colombiana con la mayor relajación posible: “Lo vivo con la misma tranquilidad con la que lo intento vivir todo. Aunque todo el mundo me dice que esto cambiará cuando nazca porque mi vida será diferente”.

A Shakira es a la que hace ya tiempo que no vemos aparecer en ningún acto público, pero Piqué se ha encargado de darnos el parte: “Shakira está muy bien, lleva seis meses pletóricos. Sigue haciéndolo todo y yo no le prohíbo nada. ¡Hasta baila! Pero que baile, que baile, que así no le da vueltas a la cabeza”.

Gerard se ha atrevido hasta a dar un adelanto del próximo disco de la de Barranquilla: “El disco saldrá cuando el niño nazca porque tiene que hacer gira y ahora no la puede hacer. Y es más que probable que incluya un tema en catalán y puede que sea ‘Loco por ti’”, afirma. ¿Se animará algún día Piqué a hacer un dúo con su chica?