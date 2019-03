Si recientemente era Soraya Arnelas quien a través de una publicación en las redes sociales informaba de la llegada de su primera hija, Soraya de Gracia, al mundo, ahora ha sido su papi (Miguel Herrera) quien no ha podido evitar compartir la primera imagen de su pequeña en su cuenta de Instagram.

Aunque la imagen no es muy reveladora, el orgulloso padre ha compartido una foto de la manita de su hija junto a un precioso mensaje con la letra de la canción Your Song de Elton John: "How wonderful life is, now you are in the world... Amor incondicional, el mejor regalo de la vida. Mi pequeña MANUELA, cuánto te amo y te adoro #manuelagrace #amordepadre".