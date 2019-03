La primera imagen del bebé de Elisabeth Reyes y Sergio Sánchez

Tras perder en enero el bebé que esperan y quedarse embarazada de nuevo, Elisabeth Reyes y Sergio Sánchez esperan con ansias la llegada de su primer hijo.

La modelo está embarazada de una niña que se espera que nazca en marzo de 2017. Un embarazo que la pareja ha llevado con mucha cautela después del susto que se llevaron con su primer embarazo.

Pero es tal la felicidad que sienten en estos momentos que no pueden ocultarlo y así lo han demostrado en sus redes sociales.

El jugador de fútbol ha compartido con todos sus seguidores a través de su cuenta personal de Instagram una fotografía de una de las ecografías que le han realizado a su mujer: "La personita que viene en camino y que desde ya me tiene loco!!! He tenido prudencia al no comentaros nada hasta que nos han dicho que esta todo estable!!! La ilusión de mi vida es poder verte la cara y verte crecer día a día!!! Te quiero desde el primer segundo que supe que existías!!".