El primer paseo de Alice Campello con sus gemelos y sin Álvaro Morata

Hace exactamente siete días que la modelo Alice Campello y el jugador de fútbol Álvaro Morata celebraban la llegada al mundo de sus hijos Alesandro y Leonardo. Ahora, la italiana ha querido mostrar a todos sus fans lo contenta y feliz que está con sus gemelos en su primer paseo juntos.

"Primer paseo! Si me he recuperado así de deprisa es gracias a la doctora Christine Papadakis, a la que estoy agradecida de todo corazón por todas las atenciones que nos ha dado. Al igual que el hospital Dell'Angelo di Mestre" ha compartido la esposa de Álvaro Morata en su cuenta de Instagram junto a dos fotografías en las que aparece paseando por la calle y empujando el carrito mientras luce un veraniego mono corto de estampado floreado y color teja, combinado con sandalias azules y gafas de sol.

La publicación ya cuenta con casi 170.000 me gusta en pocas horas, y no es de extrañar, ya que Alice Campello está hecha toda una 'influencer'. Por su parte, Álvaro Morata no ha podido formar parte de este primer "viaje" de los pequeños ya que se encuentra entrenando para la pretemporada del Chelsea. Pese a la distancia, el futbolista no se olvida de su familia y ha tenido un gesto tan bonito como este: Se ha cambiado el dorsal de la camiseta para homenajear el día del nacimiento de sus hijos, el 29 de julio.