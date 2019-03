La prima de Beyoncé, Angela Knowles, asegura que la cantante nunca estuvo embarazada

Desde que saliera a la luz, el embarazo de Beyoncé no hizo más que cuestionarse. Sobre todo, después de que en un programa se le cayera una barriguita de ‘quita y pon’. Pero unos meses más tarde, la cantante lucía su estado en bikini mientras se tomaba unas vacaciones junto a su marido, Jay Z, y con eso se apaciguaron los ánimos.

Ahora la polémica sobre su embarazo vuele a ser la ‘comidilla’ y es que según la prima y asistente personal de Beyoncé, Angela Knowles, nunca hubo embarazo. Según informa la web ‘TVNotas’, Angela afirma que todo fue un montaje y que, en realidad, la pequeña Blue Ivy ha nacido gracias a un vientre de alquiler.

No sabemos si esto será verdad o no, pero lo que queda claro es que en el caso de que fuera verdad la diva del pop no tendría de qué avergonzarse. Son muchas las celebrities que han acudido a un vientre de alquiler para poder tener hijos y que no lo han ocultado como, por ejemplo, Sarah Jessica Parker, Nicole Kidman o Ricky Martin. ¿Por qué iba a querer ocultarlo Beyoncé?