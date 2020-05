La actriz Natalia Sánchez se convirtió en madre por segunda vez junto a Marc Clotet el pasado 19 de mayo, un niño al que llamaron Neo y que llego al mundo de forma muy natural, ya que la feliz madre no necesitó epidural.

Y a pesar de que la pareja ya ha pasado sus "primeras veces" de padres primerizos con su pequeña Lia nunca habían vivido el momento de que sus dos hijos se conocieran y han querido compartir con todos como fue ese momento.

"Al llegar a casa del hospital, Marc fue a recoger a Lía a casa de sus 'avis'. Yo esperaba en el salón de casa, impaciente, como una niña la noche de Reyes", comenzaba relatando Natalia.

"Neo dormía en la habitación para que yo pudiera recibir a Lia. Nada más escuchar la cerradura de la puerta rompí a llorar...'¡Empezamos bien!' pensé. Estaba tan nerviosa y emocionada a la vez... Era la primera vez que me había separado de ella 24h desde que nació y, claro, ella estaba tan contenta pero yo pensaba que, para entonces, ya me habría dejado de querer y me odiaría, por supuesto, por haber tenido otro hijo (si, así de melodramáticas somos algunas...)", continúa.

"Según me vio, vino corriendo a mi pecho. Me miró y, sin soltar el pecho (claro), me sonrió como si nada hubiera pasado... '¡Bien! ¡Me sigue queriendo!', pensé. Y volví a llorar. Las dos reímos. Mi niña...tan grande y tan pequeña a la vez...", revelaba la actriz.

Después la pareja explicó a la pequeña que en la habitación estaba su hermano Neo y que le había traído un regalo, una muñeca muy bonita: "La idea era que la llegada de Neo no fuera la única “novedad” del día así que cogimos la más hortera que encontramos en la tienda del hospital".

Entonces relatan que en ese momento Lia no sabía si fijarse en el bebé o en la muñeca así que su madre decidió tomar la iniciativa: "Ya en el sofá volvió a poner su atención en Neo. Se acercó, le tocó suavemente los pies y, en cuanto Neo se movió, ella quitó la mano corriendo y rió nerviosa. Supongo que no esperaba que ese 'muñeco' se moviera y estuviera calentito... Todos reímos (un poco nerviosos, también)".

"Después, y por iniciativa propia, volvió a cogerle suavemente los pies, esta vez para darles un beso. Yo volví a llorar. Ya somos 4...", finaliza de lo más emotiva.

