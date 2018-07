La polémica de la imagen de Paula Echevarría con su hija durante sus vacaciones

Paula Echevarría no deja de estar en el ojo del huracán. La actriz de 'Velvet' ha vuelto a desatar la polémica entre sus seguidores por una publicación que ha subido a su cuenta personal de Instagram. La ex de David Bustamante ha compartido con sus seguidores una fotografía de ella y su hija Daniella que ha sido muy criticada por sus followers.

Tras haberla visto disfrutando de unos días en Marbella con su nueva pareja, Miguel Torres, la actriz parece que por fin está compartiendo unos días a solas con su hija en Sancti Petri, el lugar donde se ha fotografiado con su pequeña compartiendo miradas cómplices que revelan el amor que ambas se tienen. Paula siempre ha destacado que Daniella es el pilar de su vida. Pero lejos de quedarse con la bonita estampa de madre e hija que ha compartido la actriz, sus seguidores la han atacado para criticarla por hacer promoción de marcas infantiles con la imagen de Daniella.

Además de dedicarse a la actuación, Paula es bloguera y uno de los personajes públicos más influyentes. Tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram, así que no es de extrañar ver en sus publicaciones etiquetas de diferentes marcas de las que es imagen. Sin embargo, esta vez la actriz ha acompañado también la fotografía con su hija de etiquetas en todas las prendas que ambas visten y sus seguidores no han perdido detalle y la han acusado de utilizar a Daniella para promocionar marcas de ropa infantil.

La actriz no ha querido contestar a ninguno de los comentarios negativos de sus followers, pero desde luego no sería de extrañar que el día menos pensado cerrase los comentarios. Y es que por lo visto, no hay cosa que Paula haga que no dé de qué hablar.