¡¡Pink se une al 'Baby boom'!! Según cuenta la nueva edición de Us Weekly Magazine, la cantante que hasta hace poco lucía su melena rosa, está esperando su primer hijo.

Casada con Carey Hart, piloto de motocross, la cantante estaría en estos momentos de 12 semana, según explica a la publicación un allegado de la pareja.

Aunque ella quería haberse quedado embarazada cuando tuviese más tiempo libre, al finalizar su gira, aseguran que está feliz porque cree que esto hará que su relación sea aún más sólida.

La artista, a la que ya le rondaba por la cabeza el quedarse embarazada, ha hablado muchas veces de cómo debería ser una madre, y con sus declaraciones podemos intuir que la artista va a ser una mamá muy estricta...: "Los padres tienen que ser duros con sus hijos. Un azote a tiempo a no está mal. Mi padre me lo dio alguna vez porque me lo merecía", explicaba la cantante.

Así que, tenemos celebrity nueva en la lista de embarazas y ya estamos ansiosos por sabes cuál será la próxima. ¡Enhorabuena, Pink!