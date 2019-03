Pink revoluciona Instagram con una imagen desnuda presumiendo de embarazo

Pink, que está emocionada y feliz con su embarazo, no ha dejado de presumir de barriga desde que hizo pública la noticia en su perfil de Instagram. Ha pasado un mes desde que compartió su primera foto embarazada, que pilló por sorpresa a todos sus seguidores.

No obstante ha sido la última instantánea que ha compartido la intérprete de 'Just Give Me a Reason', en sus redes sociales, la que ha provocado un sinfín de comentarios por parte de sus fans. En la imagen aparece Pink, totalmente desnuda, tapándose el pecho y dejando su 'tripita' al descubierto.

Sin embargo, ha sido su hija Willow la gran protagonista de la foto, pues aunque no se le ve la cara, sí que se pueden ver sus manos rodeando y acariciando la barriga de su madre, que ha titulado la imagen como: "El acurrucamiento es real".

Este gesto ha desatado comentarios como: "Simplemente sois preciosas" o "La sonrisa de tu cara demuestra lo feliz que eres con tu marido, con tu hija y con el que todavía no ha llegado". Y así parece demostrarlo Pink, feliz junto a Carey Hart, a Willow y al futuro bebé.