Pilar Rubio, sobre el sexo de su segundo bebé: “Sergio Ramos quiere una princesita”

Hace tan sólo unas semanas Pilar Rubio y Sergio Ramos daban a conocer que se convertirían en padres por segunda vez a través de sus redes sociales. Una feliz noticia que cumple el deseo de la pareja de seguir aumentando la familia.

La guapa colaboradora de ‘El Hormiguero’, que se encuentra en su tercer mes y medio de gestación, ha hablado durante un evento de cómo está llevando el embarazo: “Los tres primeros meses lo pasé fatal, con naúseas, ya estaba cansada…”, que va mejorando con el tiempo.

Pilar asegura que sí que quiere saber el sexo del bebé: “Sergio quiere que tener una princesita, pero niño también nos gusta para que jueguen juntos”, comentaba.

Respecto a los nombres, Pilar tiene claro cuál es su favorito si es niña: “Tengo nombres que me gustan a mí y que le gustan a Sergio, es un tira y afloja. De niña me gusta mucho Ginebra”, asegura. Pero tiene más opciones: “La opción B no la voy a decir. Me gustan los nombres escandinavos y a Sergio más de aquí, más clásicos. Tiene que ser algo que nos guste a los dos”.

Además, ha añadido que este embrazo lo está llevando con más tranquilidad: “Trabajo menos para estar con mi hijo. No quiero agotarme ni cansarme, pero sí disfrutar de mi pequeño”, afirma.