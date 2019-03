Nace el segundo hijo de Pilar Rubio y Sergio Ramos al que han llamado Marco

Pilar Rubio y Sergio Ramos han sido padres de nuevo. La pareja que ya tenía un hijo de un año, Sergio, han vuelto a ser papás de otro niño la pasada noche del sábado 14 de noviembre. El parto estaba previsto en principio para este lunes pero al final se ha adelantado un par de días.

La noticia del nacimiento la daban los padres por sus respectivas cuentas sociales donde daban la bienvenida a su hijo y anunciaban que el bebé se llama Marco. También añadían que el naciemiento ha sido por parto natural y que el pequeño ha pesado 3,2 kilos: "Bienvenido, Marco. 3,2 kg. Parto natural. 22.40 h. Felices y sin palabras", publicaban Sergio en Twitter y Pilar en Instagram.

Junto al mensaje añadían una foto del recién nacido en blanco y negro donde se ve como el niño se agarra a la mano de uno de sus progenitores. Sin duda una imagen muy entrañable.

La pareja que no han decidido todavía pasar por el altar no descartan en un futuro ir a por la niña: "No lo descarto, una niña estaría muy bien", comentaba Pilar a los medios.

La felicidad de los padres en estos momentos es total y desde aquí le damos la enhorabuena. ¡Felicidades papás!