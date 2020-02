Pilar Rubio y Sergio Ramos darán la bienvenida el próximo verano a su cuarto hijo. La pareja ya tiene tres pequeños: Sergio Jr., Marco y Alejandro.

Hace unos días la colaboradora de El Hormiguero revelaba durante un evento que a ella le daría igual que fuese niño o niña: "Le trataría igual, haría lo mismo con ellos, no haría ninguna diferenciación. Odio el tema de que haya juguetes sexistas, todos tienen que jugar con todo. Me centro en las personalidades de cada uno. Si es niña, perfecto. Si es niño, también. Mis hijos son ‘un catálogo’ de emociones distintos. Cada parto, cada embarazo, cada niño, es diferente. No creo que haya que obsesionarse con eso, sino con criar un ser que te aporte emociones".

Pero ahora, gracias a un vídeo publicado en Instagram por el futbolista, podría haberse revelado el sexo y el nombre del bebé. En las imágenes se ve al madridista junto a su hijo mayor y su mujer, pero cuando la imagen se acerca a ella se tapa la cara.

Mientras tanto, los corazones rosas fluyen por la imagen mientras que Ramos canta algo sobre 'la princesa Julieta', Y no sólo eso, sino que además utiliza este nombre en uno de los hashtags que acompañan la publicación, por lo que muchos han creído que con esto estaba dando a conocer uno de los secretos mejor guardados.

