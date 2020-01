Pilar Rubio y Sergio Ramos podrían estar esperando su cuarto hijo. Así lo revela en exclusiva el porta Look, aunque todavía no hay confirmación por parte de ninguno de ellos. Según informa el medio, la colaboradora de 'El Hormiguero' estaría de doce semanas, por lo que todavía desconocerían el sexo del bebé.

La pareja, que se dio el 'sí, quiero', en junio de 2019, ya tiene tres niños: Sergio Jr., Marco y Alejandro. Antes de terminar el año, durante una entrevista, Pilar afirmaba que no le importaría ser madre: "No estoy embarazada, pero no me importaría. En nuestro trabajo nunca encuentras el momento y tener un hijo es complicado. No descarto tampoco, pero daría igual que fuese niño o niña… De los tres que hemos tenido no los hemos programado, si vienen, vienen".

Pilar comenzaba el año publicando una foto junto a Ramos en la que comentaba: "Lo mejor está por llegar, este 2020 será único. Que dibujemos un camino lleno de amor", ¿estaba dando ya alguna pista?

Sea como sea, esta noticia sale a la luz tan sólo unos días después de que su cuñado, René Ramos, haya anunciado que se convertirá en padre junto a su novia, Lorena Gómez. De hecho la cantante se muestra encantada y muy ilusionada a través de las redes sociales con la llegada de su primer hijo, el segundo para su pareja que ya tiene una hija de una relación anterior.

Seguro que te interesa...

El cuerpazo de Lorena Gómez tras salir a la luz que está embarazada de su primer hijo junto al hermano de Sergio Ramos