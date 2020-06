Pilar Rubio entrena casi a diario aun estando embarazada. La mujer de Sergio Ramos se mantiene en forma porque asegura que el ejercicio le hace mucho bien, sobre todo a fortalecer el suelo pélvico.

Ahora la colaboradora de 'El Hormiguero' ha confesado cuál es su peso en su 31 semana de gestación: 68,1 kg. "Teniendo en cuenta que sin estar embarazada peso 60kg y mido 1,72, no voy mal del todo", ha revelado.

Eso sí, hay algo que lleva peor: "No he notado cambios notables en las últimas semana, me encuentro bien pero sigo sin dormir del tirón una sola noche".

