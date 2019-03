Pilar Rubio responde a las críticas por sus looks de embarazada

Pilar Rubio suele aprovechar sus embarazos para ayudar a otras mujeres embarazadas con consejos de moda o de cuidado personal, rutinas de ejercicio específicas o resolviendo dudas y desmintiendo mitos. Pero una vez más ha vuelto a ser criticada por su manera de vestir durante el embarazo, ya que hay quienes consideran que las mujeres embarazadas no deben llevar prendas ajustadas. Unas críticas a las que la colaboradora no ha dudado en responder.

"Ahí es donde más recogida va la barriga. Los vestidos son elásticos, te cabe esa barriga y otra más grande, no pasa nada. Son ajustados para eso, para que quepan todas las mujeres con todas las formas del mundo", decía la bloguera ante las críticas recibidas.

A lo que ha añadido, "Porque estés embarazada, ¿tienes que ir con un saco de patatas? No, eso no queda bien, porque además te hace mucho más grande. Me gusta llevar vestidos ajustados y lo haré siempre. No es cuestión de sentirse sexy, es mi estilo y a mí me gusta".

Mientras tanto, la diseñadora sigue con sus consejos para embarazadas en las redes sociales sin perder la ilusión. Pilar se encuentra en su quinto mes de embarazo del tercer hijo que espera con el futbolista Sergio Ramos. Ambos están muy ilusionados con la llegada de su nuevo hijo y aunque ya saben que será un niño todavía no han decidido el nombre. "Yo tengo mis favoritos y Sergio tiene los suyos, a ver si nos ponemos de acuerdo", confesaba la futura mamá.