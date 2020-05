Pilar Rubio está llevando la cuarentena en casa junto a sus tres hijos de la mejor manera posible. La colaboradora de 'El Hormiguero' está embarazada además por cuarta vez, por lo que a veces lidiar con todo se puede hacer un poquito complicado.

Pilar está haciendo todo lo posible para que sus niños sigan con la rutina y hace todo tipo de actividades para que estén entretenidos en casa, pero hay momentos que dibujar, jugar, cocinar o entrenar incluso junto a mamá no basta.

Así que ahora la mujer de Sergio Ramos ha querido compartir un momento en el que su paciencia se ha visto agotada. En una divertida imagen en la que Sergio Jr. y Marco aparecen detrás de ella peleando con los cojines sobre el sofá, la cara de Pilar lo dice todo.

"Hoy es uno de esos días en los que, por decirlo de una manera "fina y educada", la paciencia se me ha agotado. ¿¿¿Sabes cuando tienes que repetir todo cuarenta veces?? Pues multiplícalo por 3. Que si vamos a larvarnos los dientes, que si empieza a comer por favor, que si no molestes a tu hermano, que si vamos a la ducha... Hoy ya han podido conmigo, así que me rindo... Si quieren empezar con la sesión de Wrestling, pues adelante PD: normalmente son buenísimos... #mamahastaelmismisimo", ha escrito Pilar junto a la instantánea.

