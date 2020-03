Pilar Rubio y Sergio Ramos están esperando su cuarto hijo juntos. La pareja ya tiene tres niños y, por el momento, no han desvelado el sexo del bebé que viene en camino, aunque la colaboradora de El Hormiguero revelaba hace unos días que el principal problema que tienen es que no se ponen de acuerdo con la elección del nombre.

Ahora Pilar ha compartido una tierna imagen en la que aparece junto a su hijo mayor, Sergio Ramos Jr. En ella presume de tripita de embarazada mientras el pequeño se abraza a ella: "Mejor que en brazos, imposible", escribe junto a la instantánea en la que acuna a su niño.

Durante sus últimas apariciones Pilar ha asegurado que no le importa si es niño o niña: "Tengo tres niños y cada uno de ellos es diferente, no tienen nada que ver. Uno es muy cariñoso, otro más independiente, otro más trasto, son tan diferentes… no echo de menos una niña, va en el carácter de cada personita".

