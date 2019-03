Pilar Rubio: “Sergio Ramos va a ser un padre estupendo, es súper cariñoso con los niños”

Próximamente el pequeño Martín Casillas Carbonero tendrá un nuevo compañero de juegos: el hijo que esperan Pilar Rubio y Sergio Ramos. La pareja anunciaba el pasado mes de noviembre la feliz noticia y el pequeño vendrá al mundo el próximo mes de mayo.

La presentadora y diseñadora se encuentra genial y así hemos podido comprobarlo durante un acto de promoción de las rebajas de ‘El Corte Inglés’ de las que es imagen. Con pitillos, camiseta y blazer, Pilar todavía puede casi disimular su estado y asegura encontrarse de maravilla: “Lo llevo muy bien, no tengo mareos, vómitos, naúseas, ni antojos”.

Rubio está en la semana 22 de embarazo y, por el momento, no se ha decantado por ningún nombre para su niño: “Tengo mis opciones y Sergio las suyas, nos tenemos que poner de acuerdo. Hay muchas opciones, no me quiero decantar por ningún nombre, queda mucho tiempo”.

Pero si de algo está segura, es de lo buen papi que será su chico: “Sergio es muy cariñoso con los niños, va a ser un padre estupendo”. Además, siempre la tiene entre ‘palmitas’: “Me cuida como una reina, siempre me ha cuidado al máximo, no puedo pedir más”.