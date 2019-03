La persona que está 'loquita' por Eva González que no es Cayetano Rivera

Eva González y Cayetano Rivera están pasando por una preciosa etapa. Y es que desde que se dieron el 'sí, quiero' en el 2015, la pareja ha demostrado estar para los momentos más importantes de cada uno. En especial, el torero, quien en diversas ocasiones ha demostrado su apoyo incondicional y amor por la presentadora a través de la redes.

Pero parece que no es el único. Ahora que están viviendo una etapa completamente nueva en sus vidas, se ha descubierto que existe una persona que está más 'loquito' por la modelo que el propio Rivera. Y se trata de su primer hijo, Cayetano.

Así ha sido como el mismo pequeño lo ha 'revelado' a través de la cuenta personal de su madre en Instagram. Un momento con el que Eva ha bromeado diciendo que ella no había sido la mente estrella detrás de la foto que ha arrasado en la redes: "No me señaléis a mí, se lo ha puesto él solito".

Y es que en cuestión de horas los números de likes se han ido multiplicando llegando hasta tener más de 62 mil en menos de 15 horas. Una imagen muy bonita que tampoco ha pasado desapercibida entre los rostros conocidos como Sara Carbonero y Mario Vaquerizo.