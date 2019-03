Paulina Rubio será mamá de su tercer hijo a los 46 años

Paulina Rubio y su pareja Gerardo Bazúa están de enhorabuena. Ha sido un amigo muy cercano a la pareja el que ha confirmado a través de un programa de televisión que la cantante está esperando su tercer hijo a los 46 años.

Según ha dicho, la intérprete de 'Ni una sola palabra' está radiante con este embarazo: "Va a ser mamá. A las damas cuando están embarazadas se les nota y les brilla la piel. Está hermosa", decía. La artista aún no se ha pronunciado al respecto, aunque tampoco es de extrañar ya que en sus otro dos embarazos tampoco quiso dar ningún tipo de declaración.

Aunque sí lo hizo en el programa de su pareja, 'Despierta America', pero más que aclarar la situación fue todo lo contrario, no aclaró nada: "Yo creo que si estuviéramos, qué bueno y si no estuviéramos también, estamos tranquilos. No importa que sea niño o niña, es una bendición", confesaba Paulina.

La pareja tiene dos hijos en común, ya que el primer hijo de la cantante, Andrea Nicolás, es fruto de su matrimonio con su exmarido Nicolas 'Colate', con quien estuvo casada 5 años.

¡Enhorabuena Paulina!