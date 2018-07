Paulina Rubio presenta a su hijo Eros en exclusiva mundial en la revista Hola

El pasado 5 de marzo llegó al mundo el segundo hijo de Paulina Rubio y el primero que tiene con su nuevo amor, Gerardo Bazúa. Hasta el momento, solo había mostrado los piececitos del bebé en Instagram, pero ahora ha posado para la revista ¡Hola! en familia y ha concedido una entrevista hablando de esta segunda maternidad.

La verdad es que el niño es monísimo y parece un auténtico profesional en el shooting junto a sus padres y su hermano, Andrea Nicolás. Paulina y Gerardo han llamado a su pequeño Eros debido a que "nos gusta mucho el Mediterráneo" y porque "desde el principio de nuestra relación decidimos que alguno de nuestros hijos se llamaría como el de un dios de la mitología griega".

Nico, el hermano mayor, ha acogido con alegría la llegada del bebé y ya dice que "son del mismo equipo, del de los Batman". En cuanto a su padre, "se ha involucrado desde el primer momento" y él y Pau han estado "inspirados" y han compuesto "un montón de canciones" durante los últimos meses.

La artista está recuperando la figura rápidamente, pues se mantuvo en forma durante el embarazo y "he hecho una dieta equilibrada en la que como cinco veces al día en pequeñas cantidades para acelerar mi metabolismo". En cuanto a su carrera, Paulina ha comentado que "realmente nunca he parado" y que no dejaría su vida artística para dedicarse a sus hijos. Eso sí, no descarta un tercer embarazo, pues Rubio siempre ha soñado con tener una niña.