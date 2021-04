Paula Echevarría recupera la figura once días después de dar a luz

El pasado domingo 11 de abril Paula Echevarría daba a luz a su segundo hijo. La actriz se convertía en madre de su primer hijo en común junto a su actual pareja Miguel Torres, Paula ya era madre de una niña, Daniella de 12 años, fruto de su matrimonio con David Bustamante.

Un embarazo que la intérprete ha compartido día a día con todos sus seguidores mostrando cómo ha vivido estos meses, y ahora, desde que el pequeño Miguel llegó al mundo, Paula continúa compartiendo momentos de lo más tiernos con todos sus followers: como esta imagen dando el pecho, o el emocionante momento en el que su hija Daniella conoció a su hermano…

La pasada semana, la actriz de 'Velvet' volvía a demostrar su gran naturalidad, siendo de lo más aplaudida en redes, mostrando cómo estaba su cuerpo postparto tan solo cuatro días después de haber dado a luz.

"Si el bebé ya está fuera... qué hay ahí dentro aún?? Será la felicidad que ocupa lugar? #Postparto #4DíasDespues. Me gustaría aclarar que esta es MI REALIDAD, que mi cuerpo es así y reacciona así (ya me ocurrió con el postparto de Daniella)... pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real... Cada cuerpo es un mundo y ninguna es mejor ni peor! Ánimo a todas las mamis!", escribía Paula junto a este vídeo con el que superaba los dos millones de reproducciones en Instagram.

Y ahora, once días después del parto, Paula Echevarría vuelve a la carga y retoma sus entrenamientos para recuperar su figura. Así lo ha mostrado a través de sus Stories donde la vemos subida a la elíptica o sobre el bloque con el insuflador para recuperar el suelo pélvico que tanto sufre durante el parto.

Paula Echevarría retoma sus entrenamientos | Redes

