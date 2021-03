Paula Echevarría desvela cómo reaccionó su hija con su embarazo

Paula Echevarría se encuentra en la recta final de su embarazo del que será su primer hijo con Miguel Torres, lo que ha hecho que haya ofrecido lo que quizás sea su última entrevista antes de la llegada del pequeño. En ella, cuenta a la revista InStyle que cree que no llegará a "la semana 40", ya que Miguel Jr. se encuentra en un percentil muy grande, lo que también influye en que su vida se vea de cierta forma limitada en estos momentos: le cuesta ponerse vaqueros, secarse los pies, atarse los cordones y además, asegura que "lo que cae al suelo deja de existir". Sin embargo, ha afirmado que se intenta mantener activa y que, a sus 43 años, ha tenido un embarazo sin reposo ni complicaciones.

Pero es que además, la actriz cuenta con una muy buena actitud, que hace que se vea estupendamente gracias a que tal y como ella ha asegurado, es una persona segura de sí misma y por ello, acepta con tranquilidad el cambio físico que está dando, algo que sabe que es "pasajero". Esto hace que siga esforzándose por verse muy pero que muy estilosa, eso sí, lógicamente adaptando los looks a su estado e incluso también a la "moda comfy" que se lleva ahora. Y es que aunque ella misma asegura que "jamás" le habían gustado los chándals, ahora reconoce que combinados con prendas o accesorios más de vestir no le disgustan.

Por otra parte, la intérprete ha querido hablar de Daniella, su hija junto a David Bustamente, asegurando que cuando nació aprendió a pensar en otra persona antes que en ella, lo que le hizo cuadrar los horarios de sus rodajes para poder verla la mayor parte del tiempo posible: "He llegado a abrir la puerta de casa a las siete de la mañana, después de haber estado rodando doce horas por la noche, y he puesto el despertador a las ocho", aseguró. Pero a pesar de que envidia el tiempo libre que tienen muchas de sus amigas, no le ha echado para atrás a la hora de querer ser madre otra vez ya que asegura que "la renuncia es agradable".

Y además, ha contado cómo se siente la que hasta ahora había sido su única hija mientras espera la llegada de su hermanito. Y lo cierto es que Dani está deseando que nazca Miguel Jr. desde que su madre le contó que estaba embarazada, le confesó que le costaría mucho esperar nueve meses para ver a su hermano por culpa de lo "impaciente" que es, lo que hace que Paula esté segura de que cuando por fin llegue el día de verlo "lo va a querer más que a nadie".

Por último, la actriz ha hablado de lo mucho que le preocupa la educación de sus hijos porque "van apareciendo cosas nuevas día tras día", refiriéndose a la tecnología.

También ha confirmado las ganas que tiene de volver a rodar: "Sé que me picará el gusanillo rápido".

