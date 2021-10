Paula Echevarría posa en ropa interior siete meses después de dar a luz

Paula Echevarría dio a luz el pasado mes de abril a su segundo hijo, fruto de su relación con Miguel Torres. El pequeño se ha convertido en la alegría de toda la casa, incluso para su hermana Daniella Bustamante, quien ha podido compartir unos días muy especiales junto a a él, ya que la mitad de las vacaciones las pasó con su padre, David Bustamante. Tras un verano totalmente diferente donde la pareja ha podido disfrutar de su retoño, la familia ya ha vuelto a la rutina.

Una nueva etapa que no está siendo nada fácil para Paula, como se lo confesó hace unos días a su amiga India Martínez: "No me hables de retos... mi reto se llama Miki y no veas lo que me está costando volver a mi yo de antes", comentaba en una de las publicaciones de la cantante. Una vuelta a la rutina que le está costando, ya que tiene que compaginarla con los cuidados del pequeño.

Aún así, Paula comparte con su más de tres millones y medio de seguidores su día a día. Ahora, la actriz ha querido compartir en su perfil de Instagram un posado en ropa interior, el primero después de haber dado a luz hace siete meses. Un post bajo el lema: "Más allá de la forma, más allá de la comodidad, diseñado para tu cuerpo", donde posa sentada en el muro de su jardín con una manta color mostaza.

Una publicación que no ha pasado desapercibida para nadie, pues cuenta con más de 60.000 me gustas y un sinfín de comentarios: "Espectacular amiga", "Ideal", "Te sales de guapa Paula", "Estás divina ya", "Más guapa", fueron algunos de los comentarios que quisieron dejar sus amigos y sus seguidores en la publicación.

